Киев, 10 апреля, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в Берлине президент Украины Петра Порошенко провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главным экономическим итогом встречи лидеров двух стран стало заявление Меркель о том, что Украина должна сохранить транзит российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2».

Kathrin Möbius Президент Порошенко

Меркель призвала учитывать политическую составляющую вопроса строительства «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что важно сохранить транзит газа через Украину.

«Мы приняли во внимание мнение президента Украины по этому вопросу. Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу. Но все равно стоит вопрос о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию», — сказала Меркель на совместной пресс-конференции с Порошенко.

В свою очередь президент Порошенко пообещал в ближайшее время ввести санкции против российских олигархов вслед за США.

«Несколько дней назад я дал поручение СБУ, Кабинету министров и секретарю СНБО подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО. Санкции будут введены… Безусловно, к санкциям будут привлечены и господин Дерипаска, и другие олигархи, которые на сегодня являются ключевыми участниками российских процессов, в том числе и по активной работе в Крыму, поставках оружия ВС РФ. Реакция Украины будет решительной и быстрой», — заверил Порошенко.

В свою очередь политтехнолог Тарас Березовец считает, что «правительство Германии будет вынуждено реализовывать проект «Северный поток — 2», потому что в нём заинтересован немецкий бизнес».

«Три крупнейшие немецкие корпорации на этом зарабатывают. Сейчас главная надежда на позицию США… Сейчас окончательное слово за американцами. Если они надавят на правительство Дании, и правительство Дании наложит вето на реализацию этого проекта, тогда «Северный поток» провалится. Если не будет давления со стороны администрации Белого дома, проект «Северный поток» будет полностью реализован. …Меркель отстаивает интересы собственного бизнеса, который на этом зарабатывает. Вопреки солидарности с правительством Украины, они будут реализовывать собственные интересы», — сказал Березовец 10 апреля в эфире «112 Украина».

По его словам, Украина вводит санкции в отношении российских олигархов синхронно с США и ЕС.

«После решения министерства финансов США страны ЕС будут вынуждены, несмотря на их нежелание, поддержать санкции против российских олигархов. То же самое касается и Украины. Ключевое в этом визите Порошенко — статусность, это самое главное… Правительство Меркель демонстрирует, что Украина находится в топе порядка дня её нового правительства», — считает Березовец.

Кроме того, журналист Милан Лелич считает, что в Германии «политика играет против экономики».

«Отношения между Западом и Россией станут ещё холоднее. На этом фоне идёт согласование отдельными странами — Германией и Финляндией относительно «Северного потока — 2». Вместе с тем общеевропейские структуры официально выступают против этого строительства. Очевидно, происходит реальная закулисная игра, которой мы не видим», — сказал Лелич 10 апреля в эфире канала «112 Украина».

В то же время политолог Олег Лисный полагает, что Порошенко хочет побудить немецкую сторону как-то повлиять на «Северный поток», объявляя о вводе санкций в отношении российского бизнеса на совместной пресс-конференции с Меркель.

«Украина применяет самые мощные санкции, которые у неё есть — мы боремся с врагом, мы платим кровью и уничтожаем врага. Это очень мощные санкции, они самые действенные… Санкции, которые вводят США, они намного мощнее, чем могли сделать мы… Ситуация с «Северным потоком» находится в плоскости наших интересов, но не в плоскости наших возможностей. Германия не хочет вносить негатив в отношения с РФ, потому что однажды Советский Союз дал ей бой и победил. Германия не может избавиться от этого комплекса и не может действовать в отношении России адекватно ситуации. Хочется и торговать, и мирно жить, но так не всегда получается», — добавил Лисный.

Финансовый аналитик Сергей Фурса допускает, что Украина национализирует Николаевский глиноземный завод (принадлежит российской корпорации «РУСАЛ»).

"Не думаю, что у Украины есть какие-то возможности наложения санкций на российский бизнес так, чтобы пострадал российский бизнес, а не Украина. Скорее это политические заявления. Конечно, в Украине у российских олигархов есть определенные активы. У того же «РУСАЛ» Дерипаски есть Николаевский глиноземный завод. Мы можем его забрать, национализировать. Поможет ли это Украине и заводу в частности, вопрос риторический… От санкций пострадают украинские рабочие и бюджет… Не очень разумно вводить такие санкции, потому что мы пострадаем больше», — считает Фурса.

Напомним, 9 апреля агентство Bloomberg сообщило, что совокупное состояние самых богатых россиян уменьшилось на $16 млрд из-за санкций США. Почти все из 27 российских миллиардеров, которые входят в рейтинг самых богатых людей мира, составляемый этим агентством, потеряли деньги.

По состоянию на 10 апреля больше всего уменьшилось состояние президента «Норильского никеля» Владимира Потанина (-$2,28 млрд), президента «Лукойла» Вагита Алекперова (-$1,37 млрд), председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина (-$1,31 млрд) и председателя совета директоров группы «Ренова» Виктора Вексельберга (-$1,28 млрд).

Как сообщалось, 27 марта российская компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в немецкой исключительной экономической зоне. Позже разрешение на строительство газопровода выдала Финляндия. Ранее, 9 апреля, президент Порошенко в интервью немецкой газете Handelsblatt сказал, что газопровод «Северный поток — 2» является «политической взяткой за лояльность к России». При этом глава украинского государства назвал Москву «крайне ненадежным партнером» и заявил, что реализация проекта нанесет Украине «огромный ущерб» в виде экономической и энергетической блокады.