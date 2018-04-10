Лондон, 10 апреля, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не пригласили на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, запланированную на 19 мая, заявил источник в британском правительстве, 10 апреля сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шляпки

Собеседник агентства подчеркнул, что в офисе премьер-министра Великобритании не ожидали, что Мэй пригласят на свадьбу принца Гарри.

Напомним, Гарри — внук королевы Елизаветы и младший брат принца Уильяма. Церемония бракосочетания состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Как заявили в королевском дворе Великобритании, ранее было принято решение о том, что в список приглашенных не станут включать политических лидеров как Великобритании, так и зарубежных стран.

Британские национальные СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама также не были приглашены. Пресс-секретарь королевского дворца отказался от комментариев.

На церемонии бракосочетания принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон, состоявшейся в 2011 году, присутствовали многочисленные главы правительств.