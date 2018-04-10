Москва, 10 апреля, 2018, 18:46 — ИА Регнум. ПАО «Газпром» никогда не ставил вопроса о полном отказе от транзита российского газа через территорию Украины. Об этом 10 апреля заявил глава правления российской компании Алексей Миллер, передаёт «Коммерсантъ».

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"Мы никогда не ставили вопроса об отказе от украинского транзита», — сказал глава «Газпрома», но добавил, что «российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объёмах».

Миллер отметил, что определённый транзит вполне может быть сохранён, в объёме 10—15 млрд кубометров в год, однако «украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит».

В 2017 году, напомним, «Газпром» прокачал через газотранспортную систему Украины 93 млрд кубометров голубого топлива.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что проект «Северный поток — 2» не может быть реализован без ясности о будущем роли украинского транзита.

«Поэтому, как вы можете видеть, это — не чисто экономический проект, но здесь играют роль и политические факторы», — сказала канцлер ФРГ.

Таким образом, Меркель отступила от прежней позиции германского правительства, согласно которой «Северный поток — 2» является исключительно экономическим проектом.