Москва, 10 апреля, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Авиаудар израильских ВВС по сирийскому военному аэродрому является не только недружественным шагом, этот шаг в Госдуме предлагают расценивать как военное преступление.

U.S. Embassy Tel Aviv F-15 ВВС Израиля

Накануне два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому «Тифор», сообщили в Министерстве обороны РФ.

«И это не просто недружественный шаг. Это явное вмешательство в дела суверенного государства. По сути, этот несанкционированный удар можно оценивать как военное преступление Израиля в отношении Сирийской Арабской Республики — государства, которое уже не один год ведёт кровопролитную борьбу с международным терроризмом», — написал в соцсети первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

Войска противовоздушной обороны Сирии смогли уничтожить пять из восьми ракет, выпущенных израильскими F-15. Три ракеты достигли западной части аэродрома. Российские военные в результате удара израильских истребителей по сирийскому аэродрому «Тифор» не пострадали.