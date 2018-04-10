Рязань, 10 апреля, 2018, 18:25 — ИА Регнум. В Железнодорожный районный суд Рязани поступили четыре иска о закрытии крупнейших городских торговых центров. 10 апреля пресс-служба суда сообщила, что иски приняты в производство. Они будут рассмотрены в конце апреля.

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Речь идет о четырех торговых центрах, безопасность в которых ранее уже вызывала вопросы у жителей. Это торгово-развлекательные центры «Премьер» и «Виктория Плаза», а также торговые центры «Барс» и «Рязанский». В них были найдены массовые нарушения требований пожарной безопасности.

«Прокурор просит суд запретить эксплуатацию зданий, в которых размещены объекты социальной инфраструктуры, до устранения нарушений требований пожарной безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Ранее сообщалось, что в рязанских ТРЦ выявили более тысячи нарушений правил пожарной безопасности. Треть из них — критические. В торговых центрах, которые оказались под угрозой закрытия, тогда сообщили, что нарушения устранили сразу.

Напомним, что проверки торговых центров начались после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибло более 60 человек. Он произошел 25 марта. По факту возбуждены уголовные дела по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, несоблюдение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Решение о проведении проверок в торговых центрах Рязани было принято губернатором Николаем Любимовым и прокуратурой.

Кроме того, в социальных сетях активисты начали опрос по поводу того, какие рязанские торговые центры самые опасные. В комментариях пользователи сети указывали на отсутствие информации об эвакуационных лестницах и закрытые запасные двери в различных ТРЦ. Долгое время антилидером был ТРЦ «Премьер».

Добавим, что в Рязанской области пожары в крупных торговых центрах — не редкость. Например, в 2014 году горел торгово-развлекательный комплекс «Полетаевский». Повезло, что пожар произошел ночью, из-за чего обошлось без погибших. Ранее горел торговый комплекс «Лань». Тогда были эвакуированы 120 человек. А в 2015 году пожар был в торговом комплексе «Премьер».

В других городах России в торговых центрах тоже находят нарушения, которые становятся причиной приостановки работы. Например, в городе Дятьково Брянской области закрыли ТЦ «Вавилон», в Туле — торгово-офисный центр «Большой универмаг».

В Волгограде запрет коснулся кинотеатров. Здесь по решению суда приостановлена работа кинотеатра «Синема Парк», который находится в торговом центре «Европа Сити Молл». Запрет на работу стал обеспечительной мерой по иску об устранении нарушений.