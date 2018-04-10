Тверь, 10 апреля, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Возбудить уголовное дело в связи с якобы имевшими место нарушениями на выборах президента в Тверской области просят Следственное управление Следственного комитета РФ представители регионального отделения КПРФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Обращение в следственные органы направили депутат Законодательного собрания Тверской области Людмила Воробьева и депутат Тверской гордумы Олег Цуканов. Как считают представители регионального отделения КПРФ, на избирательном участке №664 в Оленинском районе в день выборов президента РФ 18 марта были допущены фальсификации.

В обращении, в частности, говорится, что при подсчете бюллетеней председатель УИК признала два недействительных бюллетеня действительными — без голосования комиссии. К своему заявлению представители КПРФ приложили видео с участка.

Более того, как заявил «Коммерсанту» секретарь Тверского обкома КПРФ Андрей Истомин, по мнению коммунистов, указания о фальсификации, чтобы получить лучшие результаты, мог давать глава Оленинского района.

Впрочем, в региональном избиркоме заверили, что жалоб на нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тверской области явка на выборы президента 18 марта составила 57,58% (58,7% — в марте 2012 года). За Владимира Путина голоса отдали 76,6% избирателей.

Отметим также, что, по информации Центральной избирательной комиссии, итоги голосования на выборах президента были признаны недействительными на 14 избирательных участках: один из них работал в Австралии, остальные — в десяти российских регионах. Информация о нарушениях приходила, например, из Москвы и Московской области, Дагестана, Волгоградской области. При этом в ЦИК подчеркнули, что нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов президента РФ, не было.