Амман, 10 апреля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Британское правительство обсуждает возможность военной интервенции со своими союзниками в Сирию в ответ на предполагаемую «химическую атаку» в Восточной Гуте, заявила министр международного развития Великобритании Пенни Мордонт, 10 апреля сообщает Reuters.

Советский плакат «Остановить агрессора!». 1958

«В настоящий момент это насущный вопрос, который правительство Великобритании рассматривает и обсуждает. Мы, очевидно, обсудим это с нашими международными партнерами», — заявила Мордонт.

Министр международного развития Великобритании сделала свое заявление во время визита в Иорданию. Мордонт также прокомментировала сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума.

«Такое зверство неприемлемо… главная задача заключается в том, чтобы не допустить повторения этих ужасных зверств и сделать всё возможное для защиты мужчин, женщин и детей, против которых направлены подобные атаки», — добавила Мордонт.

Напомним, в субботу, 7 апреля, боевики, расположенные в городе Дума, заявили о «химической атаке», которая якобы была совершена сирийскими правительственными войсками. Позднее так называемые «Белые каски» распространили снимки, на которых якобы были изображены пострадавшие от «химатаки».

В МИД РФ заявили, что сообщения о «химической атаке» — это информационный вброс, которым могут воспользоваться западные страны для оправдания силовых ударов по Сирии. В оборонном ведомстве РФ заявили, что несмотря на заявления «Белых касок», в больницах города Дума нет пострадавших от зарина или хлора.