Москва, 10 апреля, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Генштаб России должен быть готов к любому развитию событий в Сирии в связи с опасным ростом напряжённости, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Об этом он заявил 10 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя недавний удар израильских ВВС по базе Т-4 и приближение американского эсминца к берегам Сирии.

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«Это означает, что ситуация вышла на новый уровень, — сказал Затулин. — Думаю, начальник генштаба РФ специально очертил красную линию: если будут задеты наши военнослужащие и советники, то мы оставляем себе право на ответные действия».

В то же время он отметил, что РФ и Израиль не готовы вступить в военные действия друг с другом.

«Он (Израиль — прим. ИА REGNUM ) пытается выбрать такие цели, чтобы мы не были задеты, — сказал Затулин. — Говорят о том, что в 2015 году достигнута договорённость между Путиным и Нетаньяху не атаковать друг друга в Сирии».

Кроме того, по мнению депутата, в настоящее время американцы вместе с другими странами Запада заинтересованы в том, чтобы «украсть нашу победу в Сирии», которая «произвела впечатление на Ближний Восток».

«Это наше дело престижа — защищать Башара Асада, — добавил парламентарий. — Они проверяют нас на прочность».

Напомним, что, по данным министерства обороны РФ, удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс нанесли самолёты военно-воздушных сил Израиля. По данным оборонного ведомства, 9 апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два военных самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, выпустили с территории Ливана восемь управляемых ракет по аэродрому Тифор.

Сирийские ПВО уничтожили пять управляемых ракет, однако три достигли западной части аэродрома. Среди российских советников пострадавших нет.

Телеканала Al Arabia сообщил, что в результате ракетного удара погибли 14 человек, в том числе представители вооруженных сил Ирана.