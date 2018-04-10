Санкт-Петербург, 10 апреля, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Военный парад в Петербурге в честь 73-й годовщины Победы нашей страны в Великой Отечественной войне будет включать в себя не только наземную и воздушную, но и военно-морскую составляющую. Об этом сообщает сегодня, 10 апреля, телеканал «Санкт-Петербург». Как известно, в прошлом году военно-морскую часть парада пришлось срочно отменить из-за активности кораблей США и НАТО на Балтике.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Боевые корабли на Неве

В 9 часов утра 9 мая 2018 года начнется парад кораблей Балтийского флота: как ожидается, по Неве пройдет семь боевых кораблей. В 10:00 стартует сухопутный парад на Дворцовой площади, который будет сопровождаться пролётом в небе над Петербургом боевых и транспортных самолетов и вертолетов.

Всего в параде примут участие около 4,5 тыс. военнослужащих, более ста единиц боевой техники и 45 самолетов и вертолетов. Напомним, легендарные танки времен войны Т-34−76 и Т-34−85 возглавят колонну военной техники на Дворцовой площади.

Как отмечает источник, на трибунах главной городской площади расположатся 1362 человека, а смотровая площадка сможет вместить до 2000 человек.

В честь Дня Победы в 14:30 состоится торжественный проезд 500 ветеранов по Невскому проспекту на ретро-автомобилях. В 15:00 начнется традиционное шествие памяти «Бессмертный полк», в котором, как ожидается, примут участие несколько сотен тысяч петербуржцев.

Торжества в честь Дня Победы в Петербурге завершатся праздничным салютом в 22:00.

Как сообщало ИА REGNUM, тренировки парада на Дворцовой площади назначены на 24, 26, 30 апреля, 2 и 4 мая. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая 2018 года.

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Напомним, в 2017 году военно-морская часть парада в честь Дня Победы в Петербурге неожиданно была отменена. Несколько надводных кораблей и подводная лодка, уже зашедшие в Неву для участия в военно-морской части парада, ранним утром 6 мая неожиданно покинули свои стоянки в акватории Невы и ушли в Финский залив. Это вызвало удивление и даже страх у горожан.

Позже стало известно, что боевые корабли были организованно выведены из Петербурга и Кронштадта в открытое море в связи с военной активностью сил США и НАТО в восточной части Балтийского моря, вблизи берегов России, которой необходимо было противопоставить усиление группировки российского флота.