Москва, 11 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 11 апреля, в Госдуме пройдет ежегодный отчет о работе правительства РФ, сообщает ИА REGNUM. Представит отчет глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В сентябре в России прошли выборы президента РФ, в мае после инаугурации главы государства правительство по закону сложит свои полномочия, после чего президент, вступивший в должность, предложит кандидатуру премьер-министра, и после его утверждения будет сформирован новый состав правительства.

В этой связи нынешний отчет будет «в известной степени особенным, потому что это не просто отчет за 2017 год, но и итоги работы правительства за истекшие шесть лет», говорил ранее Медведев.

Предполагается, что в отчете речь пойдет об экономической ситуации в стране, а также о выполнении майских указов президента РФ.

«Несмотря на сложности, несмотря на диспропорции, несмотря на ситуацию в отдельных регионах, все-таки удалось выйти на плановые показатели, установленные указами. Я считаю, что это в общем очень неплохой результат», — сказал Медведев накануне в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: Депутаты Госдумы и правительство РФ запустили новый формат диалога

В преддверии отчета Медведев в конце марта начал серию консультаций с представителями фракций Госдумы. Впервые подобные консультации проходили в расширенном составе, с участием не только руководителей фракций, но и других представителей партий, членов правительства РФ.

Первую встречу глава правительства провел с представителями фракции ЛДПР, обсуждались, в частности, темы демографии, защиты материнства и детства.

Депутаты фракции КПРФ 2 апреля обсудили с премьер-министром вопросы развития агропромышленного комплекса в России и представили ему свои предложения в этой области.

Потом состоялась встреча с фракцией «Справедливая Россия», во время которой обсуждалась проблема размещения хостелов в жилых домах, а также идея распространения программы реновации на всю Россию.

Встреча с фракцией «Единая Россия» стала самой масштабной по количеству участников, обсуждался широкий круг тем, в частности, инвестиции, финансирование сельских территорий, поддержка молочной отрасли.

Депутаты Госдумы и правительство РФ запустили новый формат диалога, который подразумевает встречу премьер-министраДмитрия Медведева с представителями всех парламентских партий перед ежегодным отчетом правительства, с помощью такого формата депутаты смогли заранее обсудить с правительством приоритетные для себя вопросы, отмечал ранее спикер ГосдумыВячеслав Володин.