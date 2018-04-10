Москва, 10 апреля, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев позитивно оценил ситуацию в экономике РФ.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Дмитрием Медведевым

«По итогам за 2017 год я собираюсь доложить коллегам-депутатам о том, что в целом ситуация в экономике абсолютно стабильная, макроэкономические показатели находятся на должном уровне, они стремятся к тем установкам, которые были обозначены президентом», — сказал Медведев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным накануне отчета в Госдуме.

Также, продолжил глава правительства, «как известно, начался рост валового внутреннего продукта». По словам Медведева, он «не такой быстрый, наверное, как все бы мы хотели, тем не менее он очевидный, он ощутимый, и наша задача, конечно, его поддержать».

США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, завтра, 11 апреля, Медведев представит отчет правительства РФ о его деятельности за шесть лет.