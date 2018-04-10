Ташкент, 10 апреля, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Пограничники Туркмении и Узбекистана задержали нарушителя государственной границы, который двигался в направлении Каракалпакстана, сообщает 10 апреля UzNews со ссылкой на пограничные войска службы государственной безопасности (ПВ СГБ) Узбекистана.

Stanradar.com Узбек-туркменская граница

Нарушитель был задержан при совместных, активных и согласованных действиях пограничников Узбекистана и Туркмении 6 апреля в 20:50 по местному времени (18:50 по Москве).

В ПВ СГБ отметили, что согласованные действия пограничников свидетельствуют о высоком уровне сотрудничества между пограничными ведомствами двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году пограничниками Узбекистаном было задержано 5 тыс. нарушителей государственной границы. Через пункты пограничного контроля в 2017 году прошли 22 млн человек.

В январе 2018 года сотрудниками ПВ СГБ были задержаны 80 человек, а также пресечен ввоз на территорию республики контрабандных товаров на сумму 1,1 млрд сумов (7,82 млн рублей).