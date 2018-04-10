Манила, 10 апреля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Военно-морские силы США провели маневры в Южно-Китайском море, 10 апреля передает агентство Associated Press.

U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Larry Hess Авианосец «Теодор Рузвельт»

Маневры во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt прошли с участием филиппинских военных и связываются с «растущей военной мощью Китая» в регионе.

«Это демонстрация возможностей вооруженных сил США, — сообщил представитель филиппинской армии Роландо Баутиста. — Поскольку американцы так или иначе являются нашими друзьями, они могут помочь нам сдержать любую угрозу».

Однако сами представители ВМС США были более сдержаны в комментариях по поводу «китайских угроз».

«Мы видели вокруг нас китайские корабли, — заявил командующий ударной группой контр-адмирал Стив Кёлер. — Они — один из военно-морских флотов, которые действуют в Южно-Китайском море. Я бы сказал, что мы не видели ничего, кроме профессиональной работы кораблей, с которыми мы столкнулись».

Напомним, Южно-Китайское море является местом пересечения интересов Брунея, Малайзии, Филиппин, Тайваня, Вьетнама, Индонезии, Австралии и Китая. КНР традиционно считает акваторию «своей».

Ежегодный транзит товаров по Южно-Китайскому морю достигает $5 трлн.

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