Калуга, 10 апреля, 2018, 17:24 — ИА Регнум. В Калужской области с бизнес-миссией находится делегация шведских компаний, реализующих свои проекты в строительной и деревообрабатывающей отраслях, сфере производства промышленного оборудования и проектировании, агропромышленной сфере. Возглавляет делегацию — Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Российской Федерации Петер Эриксон.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Посещение калужского автозавода компании «Вольво Восток»

Как сообщили 10 апреля ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, цель визита бизнесменов из Швеции — знакомство с экономическим и инвестиционным потенциалом региона; расширение имеющихся направлений сотрудничества и установление новых деловых связей.

Программой пребывания предусмотрено посещение региональных индустриальных парков «Ворсино» и «Калуга-Юг», и расположенных на их территории предприятий с участием шведского капитала — автоконцерн Volvo и фармацевтическая компания AstraZeneca.

Также шведская делегация посетят мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино», ставший частью международного логистического проекта «Новый Шелковый путь», который объединяет экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы.

Запланированы переговоры в формате «B2B» — российско-шведская биржа контактов.

10 апреля состоялась встреча шведской делегации с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым.

«Шведский бизнес стал нашим надежным партнером, инвестируя в разные отрасли региональной экономики. Основой наших отношений со Швецией традиционно является торгово-экономическое сотрудничество», — заявил по тогам деловой встречи губернатор Анатолий Артамонов.

Внешнеторговый товарооборот Калужской области со Швецией растёт год от года: в 2017 году вырос в 2,3 раза и составил 296,4 миллиона долларов США. Доля Швеции в товарообороте с регионом за 2017 год составила 4,5%. Таким образом, Швеция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Калужской области.

Отмечалось, что бизнес-миссия послужит стимулом к развитию двусторонних отношений в области экономики, торговли и культуры.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Российской Федерации Петер Эриксон поблагодарил региональную команду за содействие в развитии бизнеса. «Калужская область является инвестиционно привлекательным регионом с эффективной экономикой. В контексте турбулентной политической обстановки важно сохранить имеющиеся связи и способствовать развитию новых направлений взаимодействия», подчеркнул шведский посол.

Напомним, «АстраЗенека» (англо-шведская фармацевтическая компания) открыла завод в Калужской области в 2015 году, инвестировав в его строительство 224 млн долларов США, и с тех пор продолжает последовательно развивать свое локальное производство. В рамках официального запуска производства инновационного таргетного препарата для лечения рака легкого в сентябре 2017 года было объявлено о дополнительных инвестициях «АстраЗенека» в приобретение, сооружение, изготовление, доставку, установку и валидацию оборудования для новой производственной линии в размере более 700 млн рублей.

В октябре 2017 года «АстраЗенека» стала одной из первых фармкомпаний в России, подписавшей специальный инвестиционный контракт (СПИК). В рамках СПИК компания инвестирует дополнительно более 1 млрд рублей в развитие своего российского предприятия и обеспечение трансфера технологий для производства лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний. В СПИК включены десять препаратов, шесть из которых будут производиться со стадии готовой лекарственной формы.

В индустриальном парке «Калуга-Юг» реализуется несколько проектов Volvo Group: завод Volvo по производству грузовых автомобилей «Вольво»; завод Volvo Group по производству кабин для грузовых автомобилей Volvo Trucks и Renault Trucks; завод по производству экскаваторов компанией Volvo Construction Equipment; фирменный сервисный центр грузовой техники Volvo Trucks; таможенный департамент Volvo Trucks.