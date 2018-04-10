Москва, 10 апреля, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Законопроект о содержании газового оборудования в многоквартирных домах Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

Gazprom.ru Каски газовиков

Устанавливается, что требование о надлежащем содержании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) относится также к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию.

«Понятно, что это общая система», — указал депутат Госдумы Александр Сидякин («Единая Россия»).

Исполнение требования о соблюдении требований к надежности и безопасности внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будет обеспечиваться управляющей организацией, ТСЖ, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативом в порядке, установленном правительством РФ, в том числе путем заключения договора со специализированной организацией.

«Если собственник уклоняется от заключения договора, продолжает пользоваться изжившем свое оборудованием, полагаясь на авось, должны вступать в силу правила, когда договор (со специальной организацией) заключается управляющей компанией. Это делается для того, чтобы компания могла прийти и устроить проверку. Стоимость составляет от 50 до 500 рублей», — пояснил Сидякин.