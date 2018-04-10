Вильнюс, 10 апреля, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Литовский оператор системы электропередачи Litgrid сегодня, 10 апреля, подписал договор с победителем конкурса, группой хозяйственных субъектов (Kauno tiltai, ABB OY и ABB AS) об оптимизации сети электропередачи Северо-Восточной Литвы и ее подготовки к синхронной работе с энергетической системой континентальной Европы, сообщили ИА REGNUM в литовской компании.

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«Очень важно, чтобы этот проект был реализован вовремя, потому что это важный этап на пути к интеграции энергетического сектора в надежную и единую энергетическую систему Европы», — сказал вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис.

В ходе реализации проекта будут реконструированы две трансформаторные подстанции 330 кВ в Игналине и Утяне, а управляемый шунтирующий реактор 330 кВ из Игналинской подстанции будет перенесен в распределительное устройство напряжением 330 кВ в Электренай. Также будет демонтирована самая мощная линия высокого напряжения 750 кВ, соединяющая Игналинскую АЭС с Белоруссией.

«Это один из крупнейших реконструкционных проектов за последние десять лет, цель которого — приспособить имеющуюся инфраструктуру к синхронизации с сетями континентальной Европы. Реализовав этот проект, мы также повысим надежность поставки электроэнергии в регионе и снизим издержки содержания сетей», — сказал глава Litgrid Дайвис Вирбицкас.

«Мы понимаем значение этого проекта для будущего энергетической системы Литвы, мы реализуем его вовремя и качественно», — сказали гендиректор подписавшей договор компании Kauno tiltai Алдас Русявичюс и представители предприятий группы АВВ Andrus Aaving и Pirkko Nordstrom.

Стоимость проекта — 23,9 млн евро без НДС (28,9 млн евро с НДС). 45% стоимости проекта финансируют структурные фонды ЕС. Работы планируется закончить весной 2021 года.