Москва, 10 апреля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий в РФ процедуру санации для страховых организаций, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Механизм санации страховщиков будет работать аналогично механизму санации банков, который существует в РФ с 2017 года. Так, при Центробанке РФ будет создан Фонд консолидации страхового сектора. В случае, если страховая организация находится на грани банкротства и обращается за помощью в Центробанк, то фонд выкупает 75% санируемой организации, вводит временную администрацию и проводит антикризисную политику. После того, как организация будет выведена из кризиса, ее предлагается выставлять на продажу новому инвестору.

Социально значимые и без критериев

Предполагается, что процедура санации будет распространяться не на все страховые организации, а затронет только социально значимые.

Между тем ко второму чтению профильный комитет Госдумы по финансовому рынку существенно доработал инициативу и добавил в нее ряд новых пунктов. Так, например, по настоянию Центробанка в законопроекте не указаны четкие критерии санируемой страховой компании. За их перечисление выступал Минфин, однако профильный комитет Госдумы поддержал позиции Центробанка.

Между тем страховщикам предлагается выделять месяц для устранения нарушений, которые обнаружил ЦБ, рассказал в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Если Центробанк имеет претензии к страховой организации, выписывает предписание и требует исправить нарушения, то в течение месяца страховая организация может ответить, что исправила все замечания ЦБ. Тогда ЦБ принимает это к сведению и снимает предписание», — объяснил Аксаков.

По его словам, сегодня действие таких предписаний не прекращается в течение долгого времени после того, как нарушения исправлены, что создает лишнюю напряженность на рынке.

Забыть бывших

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по финрынку также прописал новые правила проведения процедуры. Так, например, бывшие собственники санируемой страховой организации, которым принадлежало более 1% акций компании, не смогут быть ее собственниками и акционерами — им предлагается запретить вносить дополнительный вклад в уставный капитал компании.

Таким образом, бывшие собственники после проведения процедуры санации не смогут вновь приобретать страховую организацию.

Оплатят убытки за санацию

В новой редакции законопроекта депутаты и Центробанк прописали ответственность глав санируемых организаций за политику и действия, которые привели их к санации. Нововведение коснется как страховщиков, так и банков. Временная администрация или сам Центробанк как контролирующий орган могут обратиться в арбитражный суд и потребовать от экс-глав санируемых компаний возмещения убытков.

Так, по расчетам Центробанка, вложение собственных средств в процедуру санации приводит к том, что регулятор теряет в доходе. Средства, которые ЦБ отправляет на санацию, могли бы ежегодно размещаться по уровню ключевой ставки, которая сегодня составляет 7,25% .Таким образом, регулятор мог бы получать доход каждый год. Однако регулятор через Фонд направляет средства на санацию, что равносильно предоставлению займа на 20 лет по ставке 0%. Если закон будет принят, ЦБ сможет возместить разницу через суд.