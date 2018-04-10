Грозный, 10 апреля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Между Чечней и Объединенными Арабскими Эмиратами открывается прямое авиасообщение. Авиарейс по маршруту Грозный — Шарджи появится в расписании аэропорта столицы Чечни уже с 20 апреля. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Lars Steffens Самолет авиакомпании Air Arabia

«Комфортабельные самолеты доставят вас в один из эмиратов ОАЭ, откуда рукой подать до Дубая, Абу-Даби, а также стран ближневосточного региона. Кроме того, очень удобно далее лететь в страны Юго-Восточной Азии, Малайзию, Индонезию», — написал чеченский лидер 10 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Кадырова, прямой рейс из Чечни в ОАЭ будет востребован тысячами паломников, совершающих хадж.

Читайте также: Ближний Восток станет ближе: авиарейсы свяжут Чечню с ОАЭ и Иорданией

Как сообщало ИА REGNUM, о расширении географии полетов из аэропорта столицы Чечни глава региона заявлял еще в феврале 2018 года. Он анонсировал открытие рейсов из ОАЭ, которые будет выполнять компания Air Arabia, и из Иордании, откуда будет осуществлять перевозки компания Royal Jordanian Airlines. Планировалось, что самолет в Шарджи будет летать три раза в неделю, а в Амман — два.

Из международного аэропорта в Грозном также выполняются рейсы в Турцию и в Германию. Установлено регулярное сообщение с Москвой, готовится к запуску рейсы в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Казань.

Читайте также: Европа стала ближе: первый самолет вылетел из Чечни в Германию