Москва, 10 апреля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам рассмотрения дела в отношении оператора мобильной связи Tele2 по национальному роумингу признала факт нарушения компанией закона «О защите конкуренции». Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tele2

«Комиссия признала факт установления монопольно высокой цены на услуги связи в национальном роуминге и в связи с отсутствием у компании желания добровольного устранения нарушения, как это сделали ранее операторы «большой тройки», приняла решение выдать соответствующее предписание», — говорится в сообщении.

В ФАС сочли, что признаки нарушения «выразились в установлении и поддержании монопольно высоких абонентских цен на услуги связи в национальном роуминге и при заключении межоператорских роуминговых соглашений в национальном роуминге на территории России».

Отмечается, что Tele2 должен будет понести ответственность в виде штрафа, размер которого станет известен по итогам завершения административного производства.

В то же время сообщается, что антимонопольная службы не нашла признаков нарушений в действиях ООО «Т2 Мобайл» при заключении межоператорских роуминговых соглашений на территории России. Дело в этой части было прекращено.

Напомним, летом 2017 года ФАС России возбудила в отношении операторов связи дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции» («Установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены на товар»).