Севастополь, 10 апреля, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Старая водопроводная система Севастополя ежегодно теряет около трети запасов воды, однако модернизация сетей в ближайшие пять лет позволит сократить менее половины общих потерь. Об этом во время доклада в Законодательном собрании Севастополя 10 апреля сообщил глава департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

В частности, по словам специалиста, потери воды в сетях города не должны превышать 10−15%.

«В Севастополе потери воды в сетях составляют порядка 35%. По Российской Федерации они значительно ниже, но благодаря перекладке аварийных водопроводов в 2017 году они снижены на 9%, в сравнении с 2016 годом. В настоящее время идут работы по разработке технического обоснования проектов дополнительного водоснабжения города», — отметил Тарасов.

При этом потери оплачиваются из кармана конечного потребителя, поскольку с октября 2017 года местный «Водоканал» не получает из бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов из-за разницы между экономически обоснованными и фактически установленными тарифами для абонентов.

Директор департамента городского хозяйства также подчеркнул, что до конца года стоит задача получить готовое обоснование проекта, чтобы успеть заложить те или иные мероприятия в программу ФЦП развития Крыма и Севастополя.

Напомним, по информации предыдущего директора «Водоканала» Николая Перегуды, потери предприятия были на уровне 46−50%.

Также отметим, что в городском хозяйстве Севастополя в числе нерешённых вопросов значатся частые потери питьевой воды в результате прорывов магистральных трубопроводов даже после капремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года стало известно, что из-за многочисленных разночтений и протестов со стороны общественности строительство водохранилища в селе Соколиное и переброска реки Коккозка в Чернореченское водохранилище заморожены. Вместо этого было решено разработать альтернативный проект водоснабжения Севастополя.