Санкт-Петербург, 11 апреля, 2018, 04:14 — ИА Регнум. На строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», распоряжение о котором подписал Дмитрий Медведев, потребуется 7 млрд рублей с 2018 по 2020 год. С чем связана необходимость этой платформы, пишет автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Модест Колеров ИА REGNUM Следы человека на льду

Причиной для строительства платформы служит сокращение количества многолетних льдов толщиной 2—3 метра, в связи с которым практически невозможно стало организовать работу дрейфующих станций «Северный полюс». Платформа эту задачу решит благодаря своим характеристикам — она является самодвижущейся, относится к ледовому классу Arc 8, может двигаться без применения ледокола, способна нести запас горючего на 2—3 года автономной работы, иметь разнообразное научное оборудование для работы в высоких широтах, вертолетную площадку, мощные лебедки для зондирований океана, обогреваемое отверстие в днище и другие необходимые опции, предусмотренные проектом.

В приполярных широтах дрейфующие станции появились уже в 1937 году, первый «Северный полюс» проработал девять месяцев, и после дрейфа в 2000 километров полярников сняли с льдины недалеко от побережья Гренландии ледоколы «Таймыр» и «Мурман» в феврале 1938 года. Идея дрейфующих станций была признана успешной, но Великая Отечественная война привела к перерыву в исследованиях северных широт, которые восстановились только в 1950-м, и работа станций позволила сделать важные наблюдения и открытия. Следующий перерыв в работе станций был вызван распадом СССР и продолжался столько же, как предыдущий, связанный с военным и послевоенным временем — с 1991 по 2003-й.

Сейчас создание самодвижущейся платформы «Северный полюс» придаст дополнительный импульс исследованиям Арктики и позволит России оставаться лидером в этой области.

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