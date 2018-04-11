Зачем в русской Арктике самодвижущиеся платформы?
Санкт-Петербург, 11 апреля, 2018, 04:14 — ИА Регнум. На строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», распоряжение о котором подписал Дмитрий Медведев, потребуется 7 млрд рублей с 2018 по 2020 год. С чем связана необходимость этой платформы, пишет автор ИА REGNUM Александр Шимберг.
Причиной для строительства платформы служит сокращение количества многолетних льдов толщиной 2—3 метра, в связи с которым практически невозможно стало организовать работу дрейфующих станций «Северный полюс». Платформа эту задачу решит благодаря своим характеристикам — она является самодвижущейся, относится к ледовому классу Arc 8, может двигаться без применения ледокола, способна нести запас горючего на 2—3 года автономной работы, иметь разнообразное научное оборудование для работы в высоких широтах, вертолетную площадку, мощные лебедки для зондирований океана, обогреваемое отверстие в днище и другие необходимые опции, предусмотренные проектом.
В приполярных широтах дрейфующие станции появились уже в 1937 году, первый «Северный полюс» проработал девять месяцев, и после дрейфа в 2000 километров полярников сняли с льдины недалеко от побережья Гренландии ледоколы «Таймыр» и «Мурман» в феврале 1938 года. Идея дрейфующих станций была признана успешной, но Великая Отечественная война привела к перерыву в исследованиях северных широт, которые восстановились только в 1950-м, и работа станций позволила сделать важные наблюдения и открытия. Следующий перерыв в работе станций был вызван распадом СССР и продолжался столько же, как предыдущий, связанный с военным и послевоенным временем — с 1991 по 2003-й.
Сейчас создание самодвижущейся платформы «Северный полюс» придаст дополнительный импульс исследованиям Арктики и позволит России оставаться лидером в этой области.
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