Новосибирск, 10 апреля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Весна в Новосибирске пока что «радует» горожан лишь осадками в виде дождя и мокрого снега.

Анна Алябьева ИА REGNUM Шишки

Анна Алябьева ИА REGNUM Весенние ручейки

И хотя морозы уже отступили, пасмурная погода создает особое настроение — задумчивое и немного печальное. Серые тучи, из которых то и дело начинает накрапывать дождь, порой переходящий в мокрый снег, окутали город.

Анна Алябьева ИА REGNUM Весна в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирск

На центральных улицах и тротуарах лужи начинают подсыхать, но если пройти вглубь дворов, то здесь ещё вовсю журчат ручьи.

Анна Алябьева ИА REGNUM Ручей

Анна Алябьева ИА REGNUM Улицы начинают готовить к городскому субботнику

И если взрослые в такую погоду стараются побыстрее спрятаться в каком-нибудь тёплом помещении, то для детей даже дождь не помеха для прогулок.

Анна Алябьева ИА REGNUM Первые бумажные кораблики

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