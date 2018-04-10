Мгновения весны в Новосибирске: пасмурно и дождливо
Новосибирск, 10 апреля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. Весна в Новосибирске пока что «радует» горожан лишь осадками в виде дождя и мокрого снега.
Анна Алябьева ИА REGNUM
Шишки
Анна Алябьева ИА REGNUM
Весенние ручейки
И хотя морозы уже отступили, пасмурная погода создает особое настроение — задумчивое и немного печальное. Серые тучи, из которых то и дело начинает накрапывать дождь, порой переходящий в мокрый снег, окутали город.
Анна Алябьева ИА REGNUM
Весна в Новосибирске
Анна Алябьева ИА REGNUM
Новосибирск
На центральных улицах и тротуарах лужи начинают подсыхать, но если пройти вглубь дворов, то здесь ещё вовсю журчат ручьи.
Анна Алябьева ИА REGNUM
Ручей
Анна Алябьева ИА REGNUM
Улицы начинают готовить к городскому субботнику
И если взрослые в такую погоду стараются побыстрее спрятаться в каком-нибудь тёплом помещении, то для детей даже дождь не помеха для прогулок.
Анна Алябьева ИА REGNUM
Первые бумажные кораблики
Также читайте: Мгновения весны: онлайн-фоторепортаж