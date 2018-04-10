Луганск, 10 апреля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В Донбассе некачественной пищей отравились 15 украинских солдат из-за питания по стандартам НАТО, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 10 апреля «Луганский информационный центр».

U.S. Army Europe ВСУ на учениях НАТО. Яворов, Украина

По его словам, инцидент произошел в населенном пункте Трехизбенка. В поселке городского типа была дислоцирована 53-я отдельная механизированная бригада. Подразделение получало питание по стандартам НАТО, однако вскоре в бригаду были доставлены некачественные или просроченные продукты.

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В итоге 15 украинских солдат срочной службы были госпитализированы с отравлением. Марочко считает, что так называемые «стандарты НАТО» нужны министерству обороны Украины не для того, чтобы улучшать питание солдат, а чтобы экономить на военнослужащих.

Напомним, Украина заявила, что ее национальным интересом является вступление в ЕС и НАТО в ближайшие годы. Однако представители обоих блоков не раз подчеркивали, что в ближайшее время Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, но ей нужно «стараться».