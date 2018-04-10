ЛНР: После питания по стандартам НАТО в Донбассе отравились 15 солдат
Луганск, 10 апреля, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В Донбассе некачественной пищей отравились 15 украинских солдат из-за питания по стандартам НАТО, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 10 апреля «Луганский информационный центр».
По его словам, инцидент произошел в населенном пункте Трехизбенка. В поселке городского типа была дислоцирована 53-я отдельная механизированная бригада. Подразделение получало питание по стандартам НАТО, однако вскоре в бригаду были доставлены некачественные или просроченные продукты.
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В итоге 15 украинских солдат срочной службы были госпитализированы с отравлением. Марочко считает, что так называемые «стандарты НАТО» нужны министерству обороны Украины не для того, чтобы улучшать питание солдат, а чтобы экономить на военнослужащих.
Напомним, Украина заявила, что ее национальным интересом является вступление в ЕС и НАТО в ближайшие годы. Однако представители обоих блоков не раз подчеркивали, что в ближайшее время Украина не станет членом ни ЕС, ни НАТО, но ей нужно «стараться».