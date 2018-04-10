Ярославль, 10 апреля, 2018, 16:00 — ИА Регнум. В Ярославле начали сбор подписей против привоза в регион мусора из Москвы и Подмосковья. Об этом 10 апреля рассказал председатель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Воробьев Московские мусоровозы в Ярославле

В письме два требования — разработать действенную федеральную программу и выделить средства на строительство мусоросортировочных заводов, современных полигонов, вывести раздельный сбор мусора. Второе — прекратить ввоз отходов из других регионов в Ярославскую область. Письмо адресовано президенту страны, премьер-министру и председателю Госдумы. Сбор подписей идет на улицах, а 18 апреля планируется митинг на площади Волкова.

«Митинг не политический, а гражданский, организатором являюсь лично я. В последнее время нам не согласовали ни одного митинга. Но даже если не согласуют опять, мы все равно его проведем. Власть нагадила, власть должна отвечать», — сказал Александр Воробьев.

По словам Воробьева, который зафиксировал на видео разговор с водителями московских мусоровозов, этих водителей уже увольняют.

«На меня вышла дочь одного из водителей, сообщила мне, что хотели уволить директора предприятия, но ограничились водителем, которого я снял на видео. Заставили написать его написать заявление по собственному желанию. Я не хотел выкладывать видеозапись в интернет, но вынужден был это сделать, так как областные власти заявили, что ничего не было», — сказал Воробьев.

На пресс-конференции также выступила представитель экологической организации «Зеленая ветвь», секретарь Экологического совета при губернаторе области Лидия Байкова. Она подтвердила обеспокоенность проблемой.

«Еще весной к нам начала поступать информация, что после закрытия свалки в Балашихе мусор повезут в другие области, в том числе в Ярославскую. Я знаю, что в Скоково выделен участок москвичам. Проблема в том, что Скоково — это не полигон, а свалка. Полигон должен иметь гидроизолирующий слой, чтобы продукты гниения не попадали в грунтовые воды. В «Скоково» такого слоя нет. Все, что туда складывается, попадает в реку Нору, оттуда в Волгу, а оттуда в наши стаканы и тарелки. Я разделяю обеспокоенность этой проблемой», — сказала Лидия Байкова.

Байкова также выразила сомнение в том, что единый региональный оператор по обращению с коммунальными отходами справится с вывозом мусора во всей области. Этот оператор должен быть выбран в ближайшее время.