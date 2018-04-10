Берлин, 10 апреля, 2018, 15:59 — ИА Регнум. В украинских тюрьмах находятся 23 российских военных. Об этом 10 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко и Ангела Меркель

По словам Порошенко, речь идет о солдатах и офицерах. Нахождение их под стражей на территории Украины говорит о том, что на Донбассе присутствуют российские военные, пояснил он.

Украинский президент провел параллели между боевыми действиями в Донбассе, «химической атакой» в сирийской Думе и отравлением Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Россия, утверждает он, во всех случаях отвергает свою причастность к тем или иным атакам.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Киев выразил готовность передать России 20 граждан РФ, которые были осуждены украинскими судами за участие в военных действиях против Украины. При этом вице-спикер Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по решению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко обвинила российскую сторону в нежелании меняться заложниками.

В российских тюрьмах находятся более 60 украинцев и крымских татар, отметила она.

Обмен заложниками между Украиной и республиками Донбасса произошел 27 декабря 2017 года. Из плена были освобождены 73 гражданина Украины, украинская сторона освободила 233 человека.