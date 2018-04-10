Санкт-Петербург, 10 апреля, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Несмотря на то, что вероятность падения астероида на Землю обычно небольшая (порядка одной миллионной), появляются новые небесные тела, которые могут представлять потенциальную угрозу. Так, в конце 2017 года были замечены два астероида, которые могли столкнуться с Землей, но угроза миновала. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе Санкт-Петербургского университета 10 апреля.

Астероид 99942 Апофис

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По данным астроном вуза, сейчас один из наиболее опасных для человечества астероидов — Апофис. Он может упасть на нашу планету в 2050—2060 годах. Позже к Земле могут приблизиться ещё три небесных тела: 2015 RN35 и 2008 EX5 во второй половине текущего века и 2013 XK22 в следующем столетии.

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Учёные СПбГУ не только подробно изучили движение этих опасных астероидов, но и разработали новые методы, алгоритмы и программы, позволяющие вычислить ранее неизвестные соударения и сближения опасных астероидов с Землей, Луной и другими небесными телами.

«Исследователи нашли 18 возможных соударений в этом столетии Апофиса с Луной и порядка 100 — с Землей, которые были ранее неизвестны», — уточнил профессор СПбГУ Леонид Соколов.

Результаты исследования астрономы СПбГУ опубликовали в журнале «Экологический вестник научных центров ЧЭС».

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Добавим, что сейчас исследователям известно около 600 астероидов с ненулевой вероятностью соударения с Землей, однако их число постоянно меняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года астероид 2017 BX пролетел в 261 тыс. километров от Земли. Космическое тело прошло от нашей планеты на расстоянии, равном 2/3 пути от Земли до Луны. По информации астрономов, астероид, размер которого составлял от четырех до 14 метров, при вхождении в атмосферу Земли не представлял бы серьёзной опасности.