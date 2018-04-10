Рыбинск, Ярославская область, 10 апреля, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Знаменитый путешественник Федор Конюхов в Рыбинске Ярославской области принял участие в двух экологических акциях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинского района. Федор Конюхов приехал в Рыбинск на местный судостроительный завод, чтобы проверить, как идет строительство его яхты. А заодно принял участие в двух экологических акциях.

Ribinsk.ru В центральном парке Рыбинска поселились белки

«Федор Конюхов встретился с учениками школы-интерната № 2. Он рассказал им про свои путешествия, а потом путешественник и дети вместе развешивали скворечники на территории интерната и Петровского парка», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы администрации Рыбинского района Юлия Кремлева.

Федор Конюхов пообещал, что в школу-интернат приедет осенью с молодыми дубками и вместе с детьми посадит деревья. Путешественник поделился планами организовать на территории интерната Школу юных путешественников.

А затем Конюхов поехал в Волжский парк, где выпустил привезенных из Волховского питомника 15 белочек. Чтобы белки прижились на новой территории, для них установили домики и кормушки. Первые на высоте 12 метров, вторые — полутора метров от земли.

«Первые трое суток, пока белки не привыкнут к кормушкам, необходимо делать приствольную присыпку семечками, орешками. Со временем зверьки освоятся и начнут выходить из домиков днем, горожане смогут наблюдать за ними. Возможно, зверьки привыкнут брать лакомство из рук. Волжский парк для белок — комфортная территория. При наличии достаточного количества корма белки вполне могут не только жить, но и приносить потомство в городской черте», — рассказал представитель Волховского беличьего питомника.

Шефство над популяцией зверьков возьмёт на себя экологический класс СОШ №28. Школьники специально изучали повадки белок, их пищевой рацион.