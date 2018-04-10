Ереван, 10 апреля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Новый президента Армении Армен Саргсян будет очень заинтересован в самое ближайшее время посетить Москву с визитом. Об этом Армен Саргсян (Саркисян) заявил в интервью российским СМИ.

president.am Армен Саргсян на встрече с российскими журналистами, прибывшими в Армению на инаугурацию президента Армении

«Я только вступаю в должность президента (смеется). Естественно, буду очень заинтересован в самое ближайшее время посетить Москву с визитом в качестве президента Армении. Традиционно первые официальные визиты руководители Армении наносят именно в Москву. Пока конкретных дат нет», — сказал Саргсян (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что для него Россия — прежде всего, братская страна, с которой Армению связывают тесные узы дружбы народов двух стран, насчитывающей не одно столетие.

«Русская культура, искусство, литература для многих поколений в Армении и для меня, в частности, была и остается источником вдохновения, сыграла свою роль в формировании мировоззрения. Кстати, я многим обязан советской действительности, в частности, своим образованием и первым шагам в своей деятельности. Не без гордости напомню, что в 1984−85 годах я был единственным советским ученым, приглашенным преподавать в Кембридж. Кстати, когда я размышляю о физике, то до сих пор думаю по-русски!», — сказал президент Армении.

Он также «искренне пожелал Владимиру Владимировичу Путину, одержавшему убедительную победу на недавних президентских выборах в России», новых больших успехов в его деятельности по дальнейшему развитию экономики страны, повышению благосостояния граждан и роли России на международной арене.

«В качестве президента Армении я, несомненно, считаю своей задачей дальнейшее упрочение армяно-российского стратегического союзничества, укрепление дружбы наших народов, развитие человеческих контактов», — подытожил Армен Саргсян.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля на специальном заседании парламента Армении Армен Саргсян, который 2 марта был избран парламентом Армении президентом страны, вступил в должность. Также Армении окончательно перешла на парламентскую форму правления, где вся полнота власти будет сосредоточена в руках премьер-министра. Как заявил 9 апреля исполняющий обязанностей премьер-министра Карен Карапетян, правящая Республиканская партия Армении решила «представить в качестве первого лица кандидатуру Сержа Саргсяна».

Выборы премьер-министра Армении состоятся в парламенте Армении 17 апреля. Тогда же Серж Саргсян, который десять лет правил страной в качестве президента, станет премьер-министром, должность которого Конституция страны не ограничивает в сроках.