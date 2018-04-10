Москва, 10 апреля, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Многие эксперты и участники рынка, глядя на котировки доллар/рубля и евро/рубля 9 апреля, сходились во мнении, что на этом снижение российского валютного рынка должно завершиться. Однако после «черного понедельника» последовал и «черный вторник», заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

Банк России Рубль

«10 апреля на торгах московской биржи уже утром курс американской валюты поднимался до 63 рублей 95 копеек, а курс евро достигал отметки 78 рублей 77 копеек с поставками на завтра, — привел цифры Задоя. — Всё это сопровождается распродажами на российском рынке госдолга, некоторым отскоком на фондовом рынке. Участники рынка гадают на тему того, собственно, что же ждет российский рынок дальше».

Днем за одну единицу американкой валюты давали уже 62 рубля 30 копеек, евро торговался на уровне 76 рублей 80 копеек. Котировки нефти марки Brent вновь превысили отметку в 69 долларов за баррель. Курс биткоина, по данным портала CoinMarketCap, располагается на уровне 6700 долларов.

«Даже самые заядлые пессимисты не ожидали столь стремительного снижения курса российской валюты. Страшно подумать, что будет дальше, если такая реакция рынка произошла в первые два дня после введения санкций в отношении ряда российских компаний», — отметил эксперт.

При этом правительство уже готовит меры поддержки олигархов. В частности, в кабмине решили вернуться к вопросу о создании двух оффшорных зон на острове Русский и в Калининградской области.

«В Центробанке заявили о том, что угрозы финансовой стабильности нет. Плавающий курс российского рубля способен абсорбировать ту волатильность, которая присутствует на финансовом рынке. Сейчас не совсем понятно, кто именно уходит из рубля.

Возможно, просто реализуются заложенные ранее негативные сценарии, возможно, из России начали уходить отдельные иностранные инвесторы, которые в связи с новыми санкциями не смогут сотрудничать с целым рядом российских компаний», — пояснил Задоя.

Однако быть может это массовый уход кэрри-трейдеров с российского рынка. Самое страшное, конечно, если реализуется именно последний вариант. Ранее уже неоднократно говорилось, что кэрри-трейд на российском рынке — это мина замедленного действия. Если раньше зарубежные инвесторы активно покупали российские облигации и акции, вкладывая деньги в российских рублях и помогая его укреплению, то уход их с российского рынка может привести к обратным последствиям.

«Это и распродажа на российском рынке госдолга, распродажа российского фондового рынка, и очень существенное и довольно быстрое ослабление курса российской валюты. Нужно понимать, что кэрри-трейдеры очень долго наращивали свои позиции в российских активах, а выход из этих активов будет очень быстрым, поэтому волатильность может быть крайне высокой», — считает эксперт.

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