Ялта, Крым, 10 апреля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Ялтинский горсовет принял отставку главы администрации города Елены Сотниковой и назначил на её место временно исполняющим обязанности бывшего помощника председателя крымского Совмина Алексея Челпанова. Соответствующее решение принято 10 апреля.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта

По словам спикера ялтинского горсовета Романа Деркача, заявление по собственному желанию от Елены Сотниковой поступило в президиум накануне, 9 апреля.

Согласно открытым источникам, Алексей Челпанов является бывшим сотрудником Службы охраны в АР Крым Управления государственной охраны Украины. В 2014 году перешёл на службу в ФСО РФ, а позже работал в должности помощника председателя Совета министров РК.

«Ну, а чего, хуже уж точно не будет. Бывший глава поможет и связями и советом, а если и самого бывшего назначает, то тот курировать регион сможет. Родной брат в прокуратуре Ялты заместитель, все карты в руки», — писал накануне в соцсети крымский правозащитник Александр Талипов.

В кулуарах также прогнозируют, что фаза активных назначений и смены позиций по правительству Крыма начнётся не раньше августа-сентября 2018 года.

«Ялтинцы звонят, спрашивают об отставке Сотниковой. Видимо, как и в случае с Ростенко, это произойдёт неожиданно для населения. Косвенным подтверждением, что это будет скоро, служат многоразовые переносы Верховным судом Крыма нашего обжалования законности процедуры декабрьского конкурса. Зачем суду трудиться впустую — с уходом Сотниковой иск может потерять актуальность», — написал накануне кадровых перестановок в городе ялтинский общественник Сергей Сардыко, напоминая, что ранее Ялтинский горсовет нарушил закон, не опубликовав в СМИ положение о конкурсе и добавив дополнительную норму о квалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября 2014 до лета 2017 года курортным городом руководил Андрей Ростенко. В конце октября конкурс на замещение вакантной должности мэра Ялты закончился скандалом и его отменой — спустя неделю после единогласного одобрения кандидатуры Елены Сотниковой на пост главы администрации города, депутаты ялтинского горсовета на внеочередной сессии изменили своё решение. О проведении конкурса было объявлено ещё в июле, но конкурсную комиссию создали только в октябре. В её состав вошли крымский вице-премьер Владимир Серов и чиновники из правительства Республики и ялтинской мэрии.

Отстранённый комиссией севастополец Сергей Литвинов не согласился с её доводами и решил опротестовать их в суде — комиссия требовала от него подать справку об отсутствии судимости в двухнедельный срок, а МВД выдаёт этот документ не раньше 30 дней.

31 октября Ялтинский суд приостановил действие решения, принятого конкурсной комиссией, но несмотря на это депутаты проголосовали на внеочередной сессии за избрание Сотниковой главой администрации Ялты.

Спустя неделю после единогласного одобрения кандидатуры Елены Сотниковой на пост руководителя Ялты депутаты горсовета на внеочередной сессии отменили своё решение.

И лишь в декабре депутаты ялтинского горсовета со второй попытки выбрали главой администрации города представителя партии «Единая Россия» Елену Сотникову.

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