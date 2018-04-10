Киев, 10 апреля, 2018, 15:35 — ИА Регнум. В Украине эксперты и политики активно обсуждают последнее заявление президента Украины Петра Порошенко, который в интервью немецкой газете Handelsblatt назвал газопровод «Северный поток-2» «политической взяткой за лояльность к России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

В частности глава правления национальной акционерной компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев считает, что проект «Северный поток — 2» угрожает Евросоюзу расколом и является «троянским конем» для Европы.

«Мы упорно работаем над тем, чтобы объяснить европейским партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является «троянским конем», за которого — если он будет построен — европейцам со временем придется серьезно расплачиваться», — сказал Коболев в интервью программе DW «Немцова. Интервью».

Он прогнозирует, что Кремль реализует в ЕС тактику «разделяй и властвуй».

«Путин позвонит в Польшу и скажет: «Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы». Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола», — полагает Коболев.

Кроме того, эксперт по международным отношениям Ирина Верещук назвала проект «Северный поток — 2» исключительно политическим, а не коммерческим. При этом она выразила уверенность в том, что глава НАК Коболев «сгущает краски».

«Он хочет сохранить влияние и отвести угрозу. Считаю очень меткими слова президента Порошенко о том, что это взятка Германии. Учитывая ту систему координат, в которой мы находимся, учитывая позицию России, которая демонстрирует, что газовый и нефтяной вопросы для неё являются инструментом шантажа, влияния. Уже даже никто не считает, какие они будут иметь дивиденды с этого проекта. Это плохой тон, когда говорят, что это исключительно коммерческий проект», — сказала Верещук 10 апреля в эфире канала «112 Украина».

При этом политический эксперт Янина Соколовская прогнозирует, что Украина сможет отбить потери от ввода газопровода «Северный поток — 2» повышением транзитных ставок на российский газ.

«Германия не могла напрямую отказать России. Да и никто не решился ей отказать напрямую. Для нас это не 100% потеря транзита, потому что через «Северный поток — 2» не пойдет 100% газа, который идет через Украину. Пройдет 40%. Да, мы немного потеряем, а может, и не потеряем. Мы просто повысим цену на транзит, и на этом наша история будет сбалансирована. Германия понимает, что, несмотря на все трудности Украины с Россией, несмотря на все картины о закручивании вентеля, транзит на Европу шел спокойно. Мы его не прерывали, объемы прокачки обеспечивали, необходимые объемы газа для транзита мы закачивали в хранилища. Никто нас не спрашивал, чего нам это стоило, несмотря на войну. Мы — надежные транзитеры», — заверила Соколовская.

Кроме того, депутат от фракции «Народный фронт» Александр Кирш считает, что «Северный поток — 2» выгоден исключительно Германии. По его словам, Кремль попадает в газовую зависимость от Берлина.

«Если говорить чисто экономически, то Россию «берут за жабры». «Северным потоком» Россию покупают. Они соглашаются на «Северный поток» и тем самым делают Россию невероятно зависимой от Германии, через ценные бумаги — от Англии, через военную угрозу — от США», — сказал Кирш в эфире «112 Украина».

Напомним, 9 апреля президент Украины Порошенко в интервью немецкой газете Handelsblatt сказал, что газопровод «Северный поток — 2» является «политической взяткой за лояльность к России».

При этом глава украинского государства назвал Москву «крайне ненадежным партнером» и заявил, что реализация проекта нанесет Украине «огромный ущерб» в виде экономической и энергетической блокады.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта российская компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в немецкой исключительной экономической зоне. Позже разрешение на строительство газопровода выдала Финляндия. Ранее ряд стран высказался против данного проекта. В Вильнюсе руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали письмо с предупреждением об опасности газопровода «Северный поток-2», адресованное главам парламентов европейских стран.