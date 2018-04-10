Москва, 10 апреля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, на Московской бирже курс доллара к рублю поднимался выше 63 рублей, курс евро — 78 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Таким образом, на торгах доллар обновил максимум с декабря 2016 года, евро — апреля 2016 года.

По состоянию на 15:09 мск курс евро составляет 77,5 рублей (+2,8 рубля к предыдущему закрытию), доллара — 62,67 (+2,01 рубля).

По словам ведущего аналитика AMarkets Артема Деева, рост курсов доллара и евро связан исключительно с ухудшением новостного фона, касающегося российской экономики.

«Новые санкции со стороны Запада, которые впервые привели к очевидным финансовым потерями российского бизнеса и всей экономики, могут стать началом не самой радужной тенденции причинения экономического ущерба стране», — считает эксперт.

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Кроме того, отметил он, к выходу инвесторов из российских активов привело привело также обострение ситуации в Сирии. Если ситуация не будет изменена в кратчайшие сроки, то российский рубль может вновь начать обновлять антирекорды, подчеркнул Деев.

Между тем глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности в повышении волатильности рубля. По ее словам, изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику, и в связи с этим участники рынка адаптируются, и им нужно время на осмысление.

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