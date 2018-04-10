Ярославль, 10 апреля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. 10 апреля в Ярославле от сильного ветра пострадала инсталляция из трех огромных футбольных шаров, которые были установлены к Чемпионату мира по футболу на Красной площади. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О произошедшем ЧП в социальных сетях сообщает депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод.

«На Красной площади сдуло благоустройство. ГИБДД пора отреагировать. Инсталляцию «футбольный шар» сместило на проезжую часть, существенная помеха движению», — пишет она.

Шквальный ветер обрушился на город около 15 часов дня. По всей видимости, он связан с предстоящей сменой погоды: синоптики обещали к вечеру существенное похолодание.