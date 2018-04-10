Омск, 10 апреля, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

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«Нагадили» за зиму

В Омске сегодня, 10 апреля, обсуждают резонансное заявление главы Центрального округа города Сергея Дмитриенко. По словам чиновника, омичи за зиму «нагадили в городе».

«Апрель — противоречивый месяц. Весна, тает снег… У всех радостное настроение в первую половину месяца, когда ручьи текут. А когда всё вытаяло, настроение сразу ухудшается. Мы видим все, что нерадивые омичи нагадили в течение всей зимы. Это всё на поверхности. Надо это всё убирать. Вторую половину апреля — начало мая мы всегда посвящали уборке. Ведь каждый квадратный метр в Омске имеет своего хозяина, и он должен быть убран. Нам надо сделать всё, чтобы все убрали», — цитирует главу округа «Омск-информ».

Дмитриенко напомнил, что в советские времена на субботник выходил почти весь город. Сейчас, по его словам, такого нет. В лучшем случае на субботник выходят 10% омичей.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, общегородской субботник пройдет 21 апреля.

Напомним, осенью 2017 года общегородской субботник в Омске состоялся 14 октября. По информации областного правительства, на осенний субботник вышли порядка 50 тысяч горожан. Основными объектами массовых работ стали парк культуры и отдыха «Зелёный остров», прибрежная зона водоёма в Авиагородке, парк им. 30-летия Победы, роща «Восточная», сквер Дружбы народов, лесополоса между Красноярским трактом и улицей Стрельникова, набережная Тухачевского, разворотные площадки и многие другие территории. Было задействовано свыше 100 единиц специальной техники.

Аркадий Шайхет. Субботник. 1929

Дзюдо или кино?

Жителей города Тара встревожила информация о возможном закрытии секции дзюдо.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ), горожане обратились в ОНФ и рассказали, что секцию дзюдо могут перенести неизвестно куда или закрыть из-за трансформации спортивного зала в кинозал в здании культурно-досугового центра «Север». И, по их словам, такое перепрофилирование запланировала администрация района.

Родители дзюдоистов подчеркнули, что секция дзюдо в этом зале существует более 10 лет. На сегодняшний день там занимаются порядка 90 спортсменов, которые неоднократно становились победителями и призёрами соревнований различного уровня.

По мнению активистов ОНФ, у родителей воспитанников секции «есть основания для опасений» — единственную секцию в городе могут перенести в помещение, меньшее по размерам и отдаленное от места нынешнего расположения, или вообще ликвидировать из-за отсутствия в Тарском районном центре подходящих помещений.

Martin Hesketh Дзюдоисты

Уточняется, что народофронтовцы и родители юных дзюдоистов «неоднократно встречались с представителями Тарской администрации». Общественники подчёркивали, что ведётся строительство историко-культурного и музейного комплекса имени М.А. Ульянова, в котором также предусмотрено размещение современного кинозала. В связи с этим администрации предлагали «рассмотреть альтернативные варианты» и не лишать тренеров и воспитанников спортивного зала.

«Однако конструктивных вариантов решения вопроса так и не было найдено», — утверждают в ОНФ.

По информации родителей спортсменов, районная администрация планирует строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Однако жители Тары опасаются, что требующее внушительных финансовых затрат строительство нового помещения может затянуться.

«Освоение бюджетных средств ценою выселения на улицу детей, на наш взгляд, не отвечает задачам развития условий для занятия спортом и популяризации здорового образа жизни в муниципальных образованиях. Планы чиновников не должны мешать детям заниматься любимым видом спорта. Родители спортсменов правильно заметили, что дети не могут ждать — их детство сейчас. Важно добиться разрешения вопроса и держать ситуацию на контроле», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Омской области Александр Фадеев.

Активисты реготделения ОНФ направили в областное правительство письмо с просьбой разобраться в ситуации.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области.

«Зал, о котором идёт речь, расположен в культурно-досуговом центре, подведомственном министерству культуры. И на сегодняшний день между КДЦ «Север» и спортивным клубом «Витязь» заключён договор безвозмездного пользования. Дети продолжают тренироваться», — сказал первый заместитель министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Андрей Хромов.

Заместитель главы Тарского муниципального района по социальным вопросам Владимир Жилин заявил, что власти региона в курсе сложившейся ситуации:

«Нельзя сказать, что данным вопросом мы начали заниматься, как только появилась информация в СМИ. Мы заинтересованы сохранить каждого ребёнка в спорте и тренеров. Сегодня 1345 детей занимаются в ДЮСШ, из них 92 ребёнка — в дзюдо. Дети показывают отличные результаты. С января этого года мы в курсе данного вопроса и совместно с правительством Омской области находим пути решения. Стоит отметить, что всё доводится как до родителей, так и до тренерского состава. Тут, как говорится, должно быть всё обоюдно. Дети являются полноценными нашими жителями, нашими односельчанам, и и мы их не бросим. Ни до 1 сентября, ни после. На улице они не окажутся».

ИА REGNUM также удалось получить комментарий главы Тарского района Евгения Лысакова. Он сказал, что ситуация с ДК ему «хорошо известна»:

«Начну с того, что здание нашего ДК — 1971 года постройки. У нас в Таре в 2005 году рухнула крыша в спортзале училища. Слава Богу, это произошло в ночное время и обошлось без жертв и пострадавших. Аналогичная ситуация могла произойти и с нашим Спасским собором, но вовремя были обнаружены дефекты и приняты соответствующие меры. Наш ДК, в котором более 1500 участников самодеятельности, требует серьёзного ремонта. Единственный вариант — помощь министерства культуры РФ. Мы изыскали средства на проектно-сметную документацию и хотим подать заявку в министерство. Надеемся на то, что она будет поддержана и нам удастся сохранить здание ДК. Но в Таре хорошо развит и детский спорт — 1345 детей посещают секции, и уже на протяжении четырёх лет наши юные спортсмены — одни из лучших в области. Мы этим гордимся и поддерживаем спортсменов и их тренеров. Ситуация со спортзалом в ДК мне хорошо известна. Неоднократно я и мои заместители встречались с общественностью, представляющей детский спорт и культуру. О временном характере трудностей, связанных с закрытием спортзала по решению суда, было доложено всем заинтересованным лицам. На этот период были предложены помещения, в которых проходили тренировки. Ни у кого в администрации не было речи и даже мысли о том, чтобы лишить детей возможности заниматься спортом».

Reed-school.blogspot.ru Юный спортсмен

Однако, подчеркивает глава района, помещений в Таре для занятий спортом и самодеятельностью всё равно не хватает.

«В настоящее время мы ищем возможность сделать капитальные ремонты в помещениях, пригодных для тренировок. И с помощью регионального правительства это будет сделано. Нашими специалистами уже разрабатывается проектно-сметная документация. Что касается спортзала ДК: в нём проведён косметический ремонт, замечания надзорных органов устранены. Дети-дзюдоисты проводят в нём под руководством своих наставников тренировки и соревнования», — подытожил Лысаков.

Омск в ожидании ледохода

По предварительным данным, ледоход на реке Иртыш начнётся в середине апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 апреля, в мэрии Омска.

В управлении по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности горадминистрации уточнили, что в связи с потеплением речной лед сейчас активно тает. Он потемнел, став пористым и непрочным. Повсеместно образовались хорошо заметные промоины и полыньи. По всему руслу Иртыша в границах Омска со стороны правого берега наблюдается двенадцатиметровая полоса открытой воды.

По словам спасателей, чтобы не попасть в беду, горожане должны соблюдать меры предосторожности и не выходить на весенний лёд.

Арсений Мещерский. Ледоход. 1869

При этом взрывать лёд на Иртыше в Омской области не планируют.

«Такой практики не было в Омской области. Река довольно равнинная, у нас нет резких заворотов. А затор — явление не ежегодное… Последние 20 лет лёд не взрывался и не планируется», — цитируетОm1.ruзаместителя начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС РФ по региону Сергея Крюкова.