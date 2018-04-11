Москва, 11 апреля, 2018, 03:09 — ИА Регнум. В Финляндии Национальное агентство по чрезвычайным поставкам сомневается в безопасности планируемого железнодорожного «Арктического коридора», который пройдет через их страну. Причиной тревоги служит близость маршрута к российской границе. Какие поводы для беспокойства высказывают в Финляндии и каковы другие новости арктической повестки, пишет в своем обзоре корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Rus-arc.ru Белый медведь в поисках пищи, Земля Франца-Иосифа. Фото — Д. Банин

По информации Финского транспортного агентства, по арктической железной дороге преимущественно будут перевозить полезные ископаемые, рыбу и древесину. И если министр транспорта Анне Бернер указывает на то, что маршрут улучшит логистическое положение Финляндии и повысит безопасность поставок, то Национальное агентство по чрезвычайным поставкам с ней не согласно.

«Нет никакого обоснования безопасности поставок для железной дороги, — сказал менеджер NESA по логистике Райя Вильянен. — Железная дорога будет идти очень близко к российской границе, и если мы думаем о кризисном событии, то, скорее всего, трасса не будет использоваться».

Опасения по поводу возможной военной угрозы со стороны России, говорят финские СМИ, послужили одной из причин отказа от идеи вывода железной дороги не в норвежский Киркенес, а в порт российского Мурманска. Масло в огонь подливает и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который вновь назвал Арктику территорией «низкой напряженности», заявив:

«Я думаю, мы должны стремиться к тому, чтобы избежать гонки вооружений и усиления напряженности в северных широтах… Но частью адаптации НАТО [к увеличению российского военного присутствия в Северной Атлантике и Арктике] является то, что мы также увеличиваем наш военно-морской потенциал, в том числе и на Севере».

Каковы другие новости, связанные с Арктическим регионом, читайте в обзоре: Арктика: Финляндия боится строить дорогу у российских границ

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