Вашингтон, 10 апреля, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Хакеры из группировки Prosox and Kuroiʼsh удалили один из самых просматриваемых роликов на видеосервисе YouTube — клип пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки на песню Despacito. Об этом во вторник, 10 апреля, сообщила телерадиовещательная корпорация ВВС.

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«Видеоклип на композицию Despacito, который набрал 5 млрд просмотров, удален с YouTube», — передает вещатель.

Отмечается, что злоумышленники также заблокировали клипы других исполнителей, среди которых Селена Гомес, Шакира, Дрейк и Тейлор Свифт. Все удаленные клипы были опубликованы c аккаунта видеосайта Vevo.

Руководство YouTube пока не прокомментировало произошедшее.

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