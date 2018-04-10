Ярославль, 10 апреля, 2018, 15:20 — ИА Регнум. Бывший мэр Ярославля, депутат областной думы Виктор Волончунас раскритиковал доклад мэрии относительно деятельности предприятий городского пассажирского транспорта и призвал «пороть» ответственных за эту сферу чиновников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума Виктор Волончунас

10 апреля на заседании комитета областной думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству депутаты заслушали доклад представителя мэрии о ситуации, которая складывается на ПАТП-1 и «Яргорэлектротрансе». По большому счету, ничего нового они не узнали: оба предприятия находятся в крайне тяжелом финансовом состоянии, износ автопарка на ПАТП-1 составляет 75,5%, на «Яргорэлектротрансе» — 67,2%. В мэрии Ярославля надеются на поступление московских автобусов и трамваев и в очередной раз заявляют о том, что будут вытеснять с прибыльных маршрутов частных перевозчиков и «заводить» туда городской транспорт.

Услышанное вызвало резкую критику со стороны экс-мэра города Ярославля.

«Мы слушаем представителей мэрии не в первый раз, и хотелось бы, чтобы была определенная динамика. Когда не в первый раз слушаешь, что все плохо, задаешь вопрос — когда же будет лучше? А получается по Некрасову — только не в этой жизни. Дорогие друзья, если мы хотим улучшать ситуацию, показать динамику — вы расскажите, пожалуйста, как вы работали в прошлом году и что в этом году будет. Вы говорите о том, какие причины создают проблемы в сфере пассажирского транспорта. Докладчики, которые здесь выступали в течение последних двух лет, все время говорили про устаревшую маршрутную сеть. Но это вообще как самооскорбление звучит. Вы ребята молодые, вы что, не можете сделать ее? Вы знаете, что у нас в городе есть политехнический университет? Есть кафедра, которую можно привлечь, сделать обследование маршрутов, съемы? Раньше все это делали! Вы говорите: «Мы знаем, что у нас есть накладки, дублирование на маршрутах». Ну вчера знали, сегодня знаете. Тогда вас завтра за ваше знание нужно уже ремнем пороть! За это дело вас уже драть надо по полной. Ну нельзя из года в год докладывать об одном и том же — устаревшая маршрутная сеть. Ну сделайте новую, или уберите это слово. Напишите — константа маршрутная сеть, другой не будет. Ведь это ваше дело: где остановку поставить, где сделать обследование пассажиропотока. А это прелюдия для улучшения работы транспортных предприятий. Вы их поставили в эту оглоблю, постоянно их нагибаете, все перекрываете дороги и потом еще деньги им не платите», — обрушился на докладчика Виктор Волончунас.

Кроме того, его заинтересовал вопрос — что означает «убыточность социальных маршрутов»?

«Вам же компенсацию выплачивают? Что это у вас здесь появились за социальные маршруты такие, которые вдруг стали убыточными? Я знаю, о чем я говорю. Если ты имеешь маршрут социальный — он является таковым только потому, что ты делаешь хорошее дело людям. Но убыточным-то он не может быть, если ты туда дублирующих маршрутов не наставил, и они не выхватывают весь пассажиропоток. Он социальным становится из-за того, что где-то есть излишек транспорта, и в твой автобус, кроме бабушки с транспортной картой, никто не садится. Вот ты его и сделал социальным. Мы возвращаемся к пункту один — устаревшая маршрутная сеть и дублирование маршрутов. Вы в следующий раз то же самое нам докладывать будете? Давайте уважать друг друга. Если вы правите балом в этом городе, если вы понимаете, что вы делаете, то когда же вы решите эту проблему? Ребята, вы такие молодые, вам еще детей воспитывать, а вы их родить не можете», — сказал Виктор Волончунас.

В заключение он отметил, на данном этапе, с учетом услышанного, мэрии города нужно не стратегию развития транспорта разрабатывать, а срочно заняться первоочередными мероприятиями по выводу городского транспорта из критического состояния, так как «десятком старых московских автобусов вы не спасетесь».