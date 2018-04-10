Санкт-Петербург, 10 апреля, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело в связи с жестоким избиением пожилого охранника Соборной мечети на Кронверкском проспекте. Получивший тяжелые травмы мужчина, 1947 года рождения, скончался 10 апреля в Мариинской больнице.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургская соборная мечеть

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, днем 9 апреля в Соборной мечети злоумышленник в ходе ссоры, возникшей по неизвестным причинам, жестоко избил охранника. Пострадавший был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомой височной области в состоянии комы. Врачи не смогли спасти его жизнь.

Вскоре сотрудниками полиции вблизи мечети был задержан 21-летний молодой человек, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

«В связи с признаками психического расстройства, подозреваемый был доставлен в психиатрическую больницу. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, что Соборная мечеть Санкт-Петербурга является духовным и религиозным центром мусульман Северо-Западного региона России. В дни исламских праздников в самой мечети и рядом с ней собираются тысячи верующих. Никаких серьезных инцидентов в такие дни не зафиксировано.