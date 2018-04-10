Козельск, Калужская область, 10 апреля, 2018, 15:16 — ИА Регнум. В Калужской области погибла школьница. Как сообщил ИА REGNUM руководитель Козельского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Николай Гриднев, трагедия разыгралась накануне вечером, 9 апреля, в городе Козельске.

Фото пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области Место происшествия

В следственном ведомстве уточнили, что девочка каталась на роликовых коньках во дворе, дотронулась до металлического ограждения и погибла на месте.

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Как было установлено в ходе осмотра места ЧП, забор был под напряжением. Часть электрического провода, который подсоединяется к одному из фонарей, соприкасалась с металлической конструкцией ограждения. Удар током привёл к гибели девочки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии», — добавил Николай Гриднев.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года от поражения электрическим током двое детей погибли в Ленинградской области. 13-летний мальчик вместе со своими друзьями и старшей сестрой отдыхали на Павловских карьерах у поселка Павлово Кировского района. Через незапертую дверь подросток проник в помещение трансформаторной подстанции, где получил удар током и скончался на месте происшествия.

В городе Луге оставленная без присмотра матерью, готовившей еду, полуторагодовалая девочка засунула в электрическую розетку венчики от миксера и получила смертельный удар электрическим током.