Киев, 10 апреля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Украинский минздрав дал рекомендацию врачам повышать квалификацию с помощью просмотра сериалов на медицинскую тему и даже составил соответствующий список, говорится в сообщении ведомства в соцсети Facebook.

Иван Творожников. Бездорожье в Тверской губернии. Земский врач

В сообщении минздрава отмечается, что медики скептически воспринимают подобные сериалы, однако они могут быть полезны. Например, практикующие врачи могут научиться «быстро ориентироваться, о чём идет речь» по-английски, если будут их смотреть — герои часто используют «медицинскую терминологию».

«Просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения», — говорится в сообщении минздрава.

Рекомендовано учиться по таким сериалам, как «Доктор Хаус» (он назван лучшим медицинским сериалом), «Скорая помощь», «Части тела». В комментарии к каждому сериалу минздрав написал, на что именно следует обратить внимание.

Учиться врачам советуют даже по комедийному сериалу «Клиника». Смотреть рекомендуется на языке оригинала.

«Сначала может быть трудно, но это дело практики — начинайте с любимых сериалов, и постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро ориентироваться, о чём идет речь, из контекста», — считают в минздраве Украины.

В настоящее время в рамках проводимой с 2017 года медицинской реформы на Украине продолжается сокращение финансирования лечебных учреждений и сокращение врачей. В 2018 году ожидается ликвидация как минимум 3 тыс. коек в медицинских учреждениях.