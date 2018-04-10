Москва, 10 апреля, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Доказательства добровольности действий Юлии Скрипаль, дочери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, потребовало 10 апреля посольство России в Великобритании на официальной странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

«Мы поздравляем Юлию Скрипаль с ее выздоровлением. Но нам срочно нужны доказательства, что всё, что с ней делается, происходит по ее собственной воле», — говорится в сообщении.

Информацию о выписке дочери разведчика ранее подтвердила пресс-служба английской национальной службы здравоохранения. По данным британских СМИ, Скрипаль отправлена «в безопасное место», однако куда именно, не уточняется.

Учитывая, что она является гражданкой России, а также характер отношений с Великобританией в связи с «делом Скрипалей», у Москвы появились основания сомневаться в том, что свои действия Юлия совершает добровольно.

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Напомним, 4 марта в британских СМИ появилась информация о госпитализации Скрипалей в бессознательном состоянии. Сразу после инцидента премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению разведчика и его дочери.

В конце марта дочь Сергея Скрипаля пришла в сознание, в дальнейшем медработники констатировали улучшение состояния ее здоровья.