Ярославль, 10 апреля, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Сооружения Рыбинского гидроузла в Ярославской области готовятся к реконструкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Каскаде Верхневолжских ГЭС».

Kvvges.rushydro.ru Шлюз Рыбинского гидроузла

Для этого проектный институт проводит исследования, которые позволят установить состояние гидросооружений.

В настоящее время АО «Институт Гидропроект» проводит инженерно-геологические изыскания на земляной плотине №3. Цель изысканий определить фактические характеристики грунтов тела и основания плотины. Для этого проводятся работы по динамическому зондированию и бурению скважин с отбором проб грунтов», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Каскаде Верхневолжских ГЭС» (филиал ПАО «Русгидро»).

Земляная плотина № 3 — часть сооружений, перекрывающих Волгу в районе Рыбинска, по ней проходит дорога через реку (также она идет через водосбросную плотину и шлюзы). В связи с обследованием дорогу закроют 11 и 12 апреля, это произойдет в ночное время с 0:00 до 5:00. Будет полностью перекрываться движение для проезда всех видов транспорта, проезд будет разрешен только для транспорта экстренных служб.

В «Каскаде Верхневолжских ГЭС» подчеркивают, что работы не связаны с какими-либо дефектами гидротехнического сооружения или с прохождением половодья. Это предпроектные обследования земляной плотины в рамках разработки проекта реконструкции гидротехнических сооружений Рыбинской ГЭС.

«Институт Гидропроект», который проводит работы, является и генеральным проектировщиком Рыбинского гидроузла.

Рыбинский гидроузел — один из первых в каскаде Волжских ГЭС. Он был построен в 1935—1955 годах, во время Великой отечественной войны недостроенная Рыбинская ГЭС снабжала электроэнергией Москву.