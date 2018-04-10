Ленинградская область, 10 апреля, 2018, 14:27 — ИА Регнум. За первый квартал 2018 года в Ленинградской области ввели в эксплуатацию 1 млн 191 тыс. квадратных метров жилья, из них 837 тыс. кв. м — в многоквартирных домах, еще 354 тыс. кв. м — в объектах индивидуального жилого строительства. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Кудрово (Ленобласть)

Там отмечают, что эти показатели на 40% превышают ввод жилья за тот же период 2017 года. Более того, за первые три месяца 2018 года в Ленинградской области выполнено уже 53% от планового показателя по строительству жилья на этот год, составляющего 2,2 млн кв. метров

Строительство ведется на 621 стройплощадке, общая площадь возводимого в настоящее время жилья — 9,03 млн квадратных метров.

«Эти цифры как нельзя лучше характеризуют инвестиционный климат в Ленинградской области и говорят о том, что ответственные строители могут даже наращивать темпы по вводу. У нас сейчас две основных задачи — сохранить спрос и обеспечить социальную и инженерную инфраструктуру в новых кварталах», — комментирует ситуацию заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге в первом квартале наблюдается спад жилищного строительства. Всего за первый квартал 2018 года в Северной столице введено в эксплуатацию 737 514 кв. метров жилья — это лишь 66% от уровня того же периода 2017 года.

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Напомним, в 2017 году впервые в истории Ленинградской области объем валового регионального продукта достиг отметки в 1 трлн рублей. До 338 млрд рублей выросли инвестиции в основной капитал региона. В прошлом году в строй введено 2,6 млн кв. метров жилья.

«В жилищном строительстве Ленинградской области приоритетом является возведение качественного и комфортного жилья. Количеством введённых квадратных метров можно гордиться лишь при соблюдении двух первых приоритетов», — заявлял в конце 2017 года глава региона Александр Дрозденко.

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Напомним также, что власти Ленинградской области предлагают усилить координацию с правоохранительными органами в борьбе с недобросовестными застройщиками. Власти региона предлагают создать общероссийский «черный реестр застройщиков», чтобы исключить возможность работы одних и тех же скомпрометированных физических и юридических лиц в разных регионах РФ.