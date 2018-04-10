Москва, 10 апреля, 2018, 14:25 — ИА Регнум. Флот США в Средиземном море не может ударить по российским и сирийским войскам без неприемлемого ущерба для самих себя, считает эксперт бюро военно-политического анализа Павел Калмыков. Об этом он заявил 10 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя тот факт, что к Тартусу подошел эсминец USS Donald Cook, оснащённый крылатыми ракетами «Томагавк».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

"Это демонстрация силы, — сказал Калмыков. — Американцы любят делать это постоянно. Однако та группировка ПВО, которая есть у нас и у сирийской армии, спокойно способна нейтрализовать более половины всех летящих ракет и бомб. Это показал недавний налёт ВВС Израиля».

С ним согласился и другой участник передачи, сопредседатель союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов:

«Американцы очень любят запугивать, — подчеркнул он. — Они могли не подгонять этот эсминец и стрелять от Италии. Необязательно подходить так близко. Но это запугивание, прежде всего нас. Хотят показать, что готовы нанести удар».

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв заметил по этому поводу, что случившееся, скорее всего, объясняется сложным положением, в котором оказался президент США Дональд Трамп.

«Сегодня Трамп напоминает санитара во взбесившемся дурдоме, — сказал парламентарий. — Он в сложном положении, и ему не дают сделать ничего из того, что он хотел — например, уйти из Сирии. Если же он решится на то, чего мы все опасаемся, первой взвоет Европа, потому что к ним-то прилетит однозначно».

Напомним, что, по данным турецкой газеты Hurriyet, самолеты ВКС РФ не менее четырёх раз пролетели над эсминцем ВМС США Donald Cook, находящимся в Средиземном море неподалеку от берегов Сирии — в 100 км от сирийского порта Тартус, где расположена российская военно-морская база. Американский корабль несёт на борту 60 крылатых ракет «Томагавк».

Эти манёвры американские флотоводцы проводят на фоне заявлений о том, что сирийские военные якобы применили в отношении жителей города Думы химическое оружие.