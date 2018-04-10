Солсбери, Великобритания, 10 апреля, 2018, 13:42 — ИА Регнум. Руководство больницы городского округа Солсбери подтвердило ранее попавшие в британские СМИ сведения о выписке дочери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. Об этом сообщает пресс-служба английской национальной службы здравоохранения.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиск врага

По словам главного врача больницы Солсбери Кристин Бланшард, отец и дочь Скрипали на фоне лечения быстро идут на поправку.

«Оба пациента замечательно отреагировали на терапию, которую мы вели. Юлия была выписана из окружной больницы», — подчеркнула Бланшард.

В то же время она отметила, что лечение дочери шпиона продолжится и после выписки. Кроме того, по словам медицинского работника, состояние отца Юлии также благополучно улучшается, хотя его восстановление и идёт медленнее, чем у Юлии.

«Мы надеемся, что он тоже через некоторое время сможет выписаться», — добавила она.

Напомним, согласно данным британских СМИ, Юлия Скрипаль сразу после выписки из больницы отправлена «в безопасное место». Добавим, где именно находится оправившаяся от отравления — не уточняется. Пока неизвестно и о её дальнейших планах: в доме Скрипалей в настоящее время проводятся следственные действия.

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Как сообщало ИА REGNUM, Скрипали были госпитализированы в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. Практически одновременно с этим премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к их отравлению.

В конце марта дочь Сергея Скрипаля пришла в сознание, в дальнейшем медработники констатировали улучшение состояния здоровья пациентки.

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