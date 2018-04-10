Донецк, 10 апреля, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Украинская армия 21 раз нарушила режим тишины в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки 9 апреля, сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Согласно сообщению, ВСУ из минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Васильевку, Спартак, Минеральное, Донецк, Петровское, Ленинское, Коминтерново, Саханку и Дзержинское. В Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки обстрелов не было.

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Украинская армия сообщает о трех своих военнослужащих, получивших ранения в результате обстрелов позиций ВСУ. Генштаб украинской армии насчитал 35 обстрелов своих позиций.

Напомним, с 30 марта в Донбассе формально объявлено «пасхальное» перемирие, однако украинские силовики не соблюдают его. В марте действовало «весеннее» перемирие, во время которого количество обстрелов в Донбассе значительно снизилось.

Однако к концу марта число обстрелов стало возрастать, и с объявлением нового перемирия ВСУ лишь продолжили увеличивать массивность обстрелов.