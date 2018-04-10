Иркутск, 10 апреля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. В Иркутске с 6 по 9 апреля состоялось масштабное и яркое музыкальное событие — XIII Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале». В программу фестиваля в 2018 году вошли выступления исполнителей из Франции, Германии, США, Москвы, Санкт-Петербурга.

Pxhere.com Джаз

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 апреля, в продюсерском центре «Джаз на Байкале», фестиваль начался с джазового парада в 130-м квартале. Музыканты прошли по улице яркой колонной, исполняя джазовые композиции. Торжественное открытие фестиваля состоялось в ТРК «Модный квартал».

Jazz Kids

В рамках мероприятия состоялся X юбилейный эстрадно-джазовый детско-юношеский конкурс Jazz Kids. Он проводился в трёх возрастных группах: младшая (7 — 12 лет), средняя (13 — 17 лет) и старшая (18 — 25 лет) группа. Заявки на конкурс принимались с 15 декабря 2017 года по 15 марта 2018 года. По словам организаторов, было подано более 90 заявок из разных уголков России. В итоге в конкурсе приняли участие 185 человек.

Конкурсные прослушивания состоялись 7 апреля. Председателем жюри стал основатель продюсерского центра «Джаз на Байкале», основатель и генеральный продюсер Международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале», лауреат международных музыкальных фестивалей, художественный руководитель ансамбля «Доктор Джаз» Александр Филиппов (Иркутск). В жюри вошли продюсер из США Джефф Эдельман; контрабасист из Германии Мартин Ценкер; вокалистка из США Клаудиа Элиаза; вокалист, мульти-инструменталист из США Квентин Мур; барабанщик из Москвы Ильдар Нафигов; пианист, продюсер из Санкт-Петербурга Алексей Черемизов; саксофонист из Москвы Павел Скорняков.

Победителей наградили 9 апреля в Иркутском областном музыкальном театре имени Н. М. Загурского. В номинации «Джазовый вокал-соло» лауреатами первой степени стали Виктория Нашиванова (г. Абакан, ДШИ №2); Александра Несмеянова (г. Иркутск, ИОМК им. Шопена); Варвара Убель (г. Новосибирск, ГШИ №29).

В номинации «Вокальный ансамбль» победил коллектив «Экспромт» (г. Саянск, ДМШ).

В номинации «Инструментальный ансамбль» лауреатами первой степени стали ансамбль первого курса Областного музыкального колледжа им. Шопена (г. Иркутск, руководитель — Николай Смаглиев); ансамбль Bob model (г. Иркутск, ИОМК им. Шопена, руководитель — Николай Смаглиев); ансамбль Jazz friends (г. Иркутск, ИОДШИ, руководитель — Александр Чекмарев); ансамбль «Ассорти» (г. Ангарск, ДМШ №2, руководитель — Сергей Темит); ансамбль «Трио саксофонов» (г. Иркутск, ИОДШИ, руководитель — Александр Чекмарев).

В номинации «Инструментальное соло» победили Григорий Кукин (г. Иркутск, ИОМК им. Шопена); Максим Манилич (г. Иркутск, ИОДШИ); Нестор Смышляев (г. Москва, ДШИ им. Гершвина).

Лауреат первой степени в номинации «Оркестры» — Детский джазовый оркестр ИОДШИ и Эстрадно-духовой оркестр ИОМК имени Ф. Шопена.

Гран-при конкурса Jazz Kids получил ансамбль Jazz Friends — за талантливое исполнение и бережное отношение к музыке. Приз зрительских симпатий получила Варвара Убель из Новосибирска.

«Открытием года» назвали 17-летнюю Екатерина Филатову — участницу из Новосибирска. Она исполнила композицию Momento Magico. По мнению продюсера Джеффа Эдельмана, у неё неординарный подход к музыке и яркий вокал.

«Надеюсь, нам удастся поработать с Екатериной Филатовой, мы поговорили с ней и её преподавателем, обсудили планы. Нужно выходить на международный уровень, ведь это единственный путь к тому, чтобы стать звездой», — подчеркнул Эдельман.

«Культура вне политики»

8 апреля в Иркутской областной филармонии в рамках фестиваля состоялся Пасхальный концерт «У добра нет границ». В первом отделении выступили коллективы Восточной Сибири, в том числе ансамбль «Доктор Джаз» из Иркутска и коллектив Забайкальской краевой филармонии Jazzband Blues Time из Читы. Во втором отделении выступил джазовый квартет из Франции French’Necy Quartet.

Заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Ольга Аксаментова отметила, что программа фестиваля «Джаз на Байкале» 2018 года включает выступления исполнителей из Франции, Германии, США, Москвы, Санкт-Петербурга:

«Это говорит о том, что культура вне политики, что у музыки нет границ, и мы рады наслаждаться творчеством артистов в Сибири».

Гала-концерт фестиваля состоялся 9 апреля в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. Загурского. В первом отделении выступил молодой вокалист и мульти-инструменталист Квентин Мур в сопровождении иркутского ансамбля «Доктор Джаз». Во втором отделении пела вокалистка из США Клаудиа Элиаза под аккомпанемент квартета Алексея Черемизова из Санкт-Петербурга.

«Мы решили сделать акцент именно на вокальной составляющей. Впервые за долгие годы в рамках одного концерта решили показать, что такое современный джаз и что такое традиционный», — прокомментировал основатель продюсерского центра «Джаз на Байкале» Александр Филиппов.

Фестиваль завершился джем-сейшном в клубе-ресторане «Эстрада». На одной сцене выступали участники детского конкурса и именитые гости.

Организовали фестиваль правительство Иркутской области, министерство культуры и архивов региона, администрация Иркутска, Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского и продюсерский центр «Джаз на Байкале».

Напомним, Международный фестиваль «Джаз на Байкале» — один из самых стабильных и динамично развивающихся культурных проектов Иркутской области и Восточной Сибири. Фестиваль проводится с 2006 года. За время существования фестиваля его посетили более 30 тысяч зрителей, в концертах приняли участие более 100 российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки.