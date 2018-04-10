Москва, 11 апреля, 2018, 02:12 — ИА Регнум. Парад Победы в Москве традиционно является площадкой для демонстрации успехов оборонно-промышленного комплекса России. Какие новинки ждут 9 мая 2018 мая, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Дарья Антонова ИА REGNUM На параде Победы

На параде Победы-2018 впервые по Красной площади пройдут зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», бронеавтомобиль «Тайфун-К» с колёсной формулой 4×4, специальная бронированная машина (СБМ) ВПК-233 136 «Тигр», бронированный армейский грузовик «Урал-432 009» и бронеавтомобиль «Патруль». А над площадью пролетят боевые самолеты, из которых самой главной новинкой можно считать заявленные департаментом информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России на парад Победы — 2018 два истребителя пятого поколения СУ-57. Его появление особенно символично с учетом испытания самолета в условиях Сирии и запланированного начала серийного производства в этом году.

Из наземной техники наибольший интерес вызывает БМПТ «Терминатор», во времена СССР основной задачей БПМТ предполагалось уничтожение противотанковых средств противника и поддержка действий собственных танков. В той комплектации, которая будет представлена на параде, эта техника может использоваться также для участия в городских боях и ведения контртеррористических операций.

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