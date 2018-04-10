Санкт-Петербург, 10 апреля, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петроградского района Петербурга разбираются в обстоятельствах конфликта в Соборной мечети на Кронверкском проспекте. Оттуда с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, гематомой височной области в тяжелом состоянии был госпитализирован 71-летний мужчина.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургская соборная мечеть

Пострадавший сумел сообщить, что его избил неизвестный молодой мужчина.

Выехавшие к мечети сотрудники полиции задержали 21-летнего гражданина, который может быть причастен к избиению. Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили 10 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным СМИ, пострадавший пожилой мужчина работает охранником Соборной мечети, а напавший на него молодой человек, возможно, психически нездоров.