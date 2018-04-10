Минск, 10 апреля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Отличительной чертой XXI столетия стали именно информационные войны. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации (СМИ).

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По словам главы государства, сейчас на первый план выходят информационные войны, а не вооруженные конфликты.

«СМИ превратили в оружие, — сказал Лукашенко. — И, знаете, это оружие мощнее, чем ядерное. Потому что малый заряд в виде какой-то новости мгновенно охватывает всю планету».

Лукашенко также добавил, что главная задача Белоруссии в этих условиях — это борьба за умы и души людей.

«Если мы не овладеем умами и душами белорусов, мы суверенную и независимую страну (…) никогда не построим», — подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поправки к закону о СМИ, которые затронут многие основы журналистики, уже рассматривают в Белоруссии.

Читайте также: Лукашенко: Мы уже исчерпали ресурс революций